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Агент: Мы ждём, когда «Спартак» договорится с «Тоттенхэмом» по Санчесу

13 Июля 2023 • 19:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, в очередной раз ответил на вопрос о ходе переговоров со «Спартаком».

«Мы ждем, когда «Спартак» решит вопрос с «Тоттенхэмом», на нас пока никто не выходил. Так что на сегодня пока нет ничего конкретного», — приводит слова Вильярреала «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по колумбийцу. Отмечалось, что «красно-белые» согласовали условия личного договора с Санчесом.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023 Фернандо Вильярреал
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