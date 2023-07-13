Агент: Мы ждём, когда «Спартак» договорится с «Тоттенхэмом» по Санчесу

Агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, в очередной раз ответил на вопрос о ходе переговоров со «Спартаком».

«Мы ждем, когда «Спартак» решит вопрос с «Тоттенхэмом», на нас пока никто не выходил. Так что на сегодня пока нет ничего конкретного», — приводит слова Вильярреала «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по колумбийцу. Отмечалось, что «красно-белые» согласовали условия личного договора с Санчесом.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 15 миллионов евро.