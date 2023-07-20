Газзаев: «Спартак» — один из фаворитов сезона»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах «Спартака» в предстоящем сезоне РПЛ.

«Спартак» — один из фаворитов сезона. Состав «красно-белых» позволяет им решать серьезные задачи. При этом не могу сказать, что главный тренер москвичей меня сильно впечатлил», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Абаскаль не оправдал ожиданий, в этом сезоне ему нужно реабилитироваться. У «Спартака» есть все необходимое для достижения успеха, все зависит от тренера, заявил Газзаев.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «красно-белые» заняли третье место.

Ранее президент «Спартака» Александр Матыцын заявил, что задача команды в новом сезоне — победа в РПЛ и в Кубке России.