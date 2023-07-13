В «Спартаке» рассказали, когда Николсон вернётся в расположение клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о сроках возвращения форварда команды Шамара Николсона в клуб.

На протяжении последних недель 26-летний нападающий находился в расположении сборной Ямайки. Однако 12 июля его национальная команда вылетела из Золотого кубка КОНКАКАФ, проиграв Мексике (0:3) в шаге от финала.

«Шамару положен небольшой отпуск после Золотого кубка КОНКАКАФ. После него он должен вернуться в расположение команды. Отпуск – около десяти дней», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Николсон не примет участие в первом туре РПЛ, в котором «Спартак» встретится с «Оренбургом» (22 июля). Вероятно форвард так же пропустит игру первого тура Кубка России против «Краснодара» (27 июля).