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Шалимов жёстко высказался в адрес бывшего тренера «Спартака» Тедеско

17 Июля 2023 • 20:23 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о бывшем наставнике московского «Спартака» Доменико Тедеско. На данный момент 37-летний специалист возглавляет сборную Италии.

«Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого или после пятого, выжал все, что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал», — заявил Шалимов на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, Тедеско был главным тренером московского «Спартака» с октября 2019 по июнь 2021 года. Помимо этого, тренер работал в «РБ Лейпциге», «Шальке» и других командах.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «красно-белые» заняли третью строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Бельгии Игорь Шалимов Доменико Тедеско
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Комментарии (2)
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TEREX
17 Июля 2023 в 21:14
ах ха ха умора ат меснай пишушый братии..)) вы хатя бы пра футбол интирисуйтися инагда..))
AndrewS
17 Июля 2023 в 21:06
Алё, аффтар! Какую-какую сборную на данный момент Тедеско возглавляет?!
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