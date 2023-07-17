Шалимов жёстко высказался в адрес бывшего тренера «Спартака» Тедеско

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о бывшем наставнике московского «Спартака» Доменико Тедеско. На данный момент 37-летний специалист возглавляет сборную Италии.

«Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого или после пятого, выжал все, что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал», — заявил Шалимов на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, Тедеско был главным тренером московского «Спартака» с октября 2019 по июнь 2021 года. Помимо этого, тренер работал в «РБ Лейпциге», «Шальке» и других командах.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «красно-белые» заняли третью строчку.