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Защитник «Спартака» Маслов может уйти в аренду в случае прихода Эраковича

17 Июля 2023 • 09:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

«Спартак» может отдать в аренду защитника Павла Маслова.

По информации Metaratings, это произойдёт в случае появления в команде нового центрального защитника. Ранее сообщалось о том, что в настоящий момент «Спартак» ведёт переговоры о переходе игрока «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.

В минувшем сезоне 23-летний Маслов провёл за «Спартак» 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1 миллион евро.

Свой первый матч в предстоящем сезоне РПЛ «красно-белые» проведут 23 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов Страхинья Эракович трансферы футбола - лето 2023
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