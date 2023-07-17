Защитник «Спартака» Маслов может уйти в аренду в случае прихода Эраковича

«Спартак» может отдать в аренду защитника Павла Маслова.

По информации Metaratings, это произойдёт в случае появления в команде нового центрального защитника. Ранее сообщалось о том, что в настоящий момент «Спартак» ведёт переговоры о переходе игрока «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.

В минувшем сезоне 23-летний Маслов провёл за «Спартак» 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1 миллион евро.

Свой первый матч в предстоящем сезоне РПЛ «красно-белые» проведут 23 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.