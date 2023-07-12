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Овертум: Бонгонда покажет себя, если ему будут доверять в «Спартаке» эксклюзив

12 Июля 2023 • 17:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Бывший игрок «Зульте-Варегем» Вилли Овертум в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе нападающего Тео Бонгонда из «Кадиса» в «Спартак». 27-летний вингер выступал за «Зульте-Варегем» с 2018 по 2019 год.

- В первую очередь, я помню его скорость. Я говорю и про его бег, и про работу с мячом. Впечатляло, как он здорово работал с мячом и видел поле. Это самое важное для игрока на его позиции

- Каким он вам запомнился, как личность?

- Он очень позитивный человек, с ним было приятно находиться в команде. Еще могу рассказать, как он вернулся в «Зульте-Варегем» после Испании и Турции. Он почти не играл, потому что у нас был глупый тренер, это правда. Но Тео перетерпел эти трудности, снова стал одним из лучших в команде и заслужил повышения, это говорит об его сильном характере.

- Он сможет стать одним из лидеров в России?

- Если ему будут доверять, он будет играть очень хорошо. Тео важно понимать, что на него рассчитывают, и тогда он покажет себя. Но даже если все получится не сразу, он не сдастся и добьется своего чуть позже.

Сегодня, 12 июля, «Спартак» официально объявил о трансфере Бонгонда из «Кадиса». Футболист подписал с «красно-белыми» трехлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда Вилли Овертум
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