Смородская раскритиковала задачу на сезон от руководства «Спартака»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала задачу на сезон у московского «Спартака». Руководство «красно-белых», напомним, поставило клубу задачу выиграть чемпионат и Кубок России.

«Задача невыполнима для «Спартака». Я в это абсолютно не верю. Ни в победу «Спартака» в Кубке, ни в победу в чемпионате. В чемпионате просто вообще не верю. Есть команда сильнее, и все прекрасно знают эту команду — «Зенит», где всё лучше и стабильнее», - цитирует эксперта «Матч ТВ».

Смородская добавила, что претендовать «Спартак» может лишь максимум на место в первой тройке команд Премьер-лиги.

По итогам сезона-2022/23 спартаковцы финишировали на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.