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Глушаков: «Ни в коем случае не собираюсь уходить из большого футбола»

10 Июля 2023 • 23:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Знаменитый российский хавбек Денис Глушаков вновь заявил, что не собирается покидать большой футбол, несмотря на переход в пляжный футбольный клуб «Строгино». По словам футболиста, он продолжает переговоры касаемо своего будущего.

«Ни в коем случае не ухожу из большого футбола, сечас ведутся переговоры, у меня есть предложения из ближайших стран. Не буду говорить откуда, трансферное окно ещё продолжается», - цитирует Глушакова портал телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшую пятницу Глушаков официально стал игроком пляжного «Строгино». Ранее футболист дал ещё один комментарий по поводу своего решения.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков
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