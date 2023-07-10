Глушаков: «Ни в коем случае не собираюсь уходить из большого футбола»

Знаменитый российский хавбек Денис Глушаков вновь заявил, что не собирается покидать большой футбол, несмотря на переход в пляжный футбольный клуб «Строгино». По словам футболиста, он продолжает переговоры касаемо своего будущего.

«Ни в коем случае не ухожу из большого футбола, сечас ведутся переговоры, у меня есть предложения из ближайших стран. Не буду говорить откуда, трансферное окно ещё продолжается», - цитирует Глушакова портал телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшую пятницу Глушаков официально стал игроком пляжного «Строгино». Ранее футболист дал ещё один комментарий по поводу своего решения.