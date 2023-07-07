Вратарь «Спартака» Селихов: «Для меня без разницы: «Зенит» или «Химки»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о степени принципиальности матчей против санкт-петербургского «Зенита».

«Лично для меня без разницы: «Зенит» или «Химки». Не имеет значения», — приводит слова Селихова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Зенит» является победителем последних пяти розыгрышей чемпионата России кряду. «Спартак» же в минувшем сезоне занял третью строчку в турнирной таблице, отстав от «сине-бело-голубых» на 16 очков.

Свой первый матч в новом сезоне «красно-белые» проведут 23 июля против «Оренбурга». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.