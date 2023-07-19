Руслан Литвинов: Я не могу представить себе переход в ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА.

«Я рад находиться в «Спартаке» — это моя огромная мечта. Я не могу такой переход представить, потому что здесь у меня в команде те люди, которые помогали в академии, молодежке. Это моя семья», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Ранее Литвинов заявил, что не будет рассматривать предложения от российских команд, но ему бы хотелось попробовать свои силы в Европе.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Спартак» примет на своем поле «Оренбург». Матч состоится 23 июля и начнется в 17:30 по мск.

Напомним, последняя очная встреча между командами завершилась уверенной победой «Оренбурга» со счетом 2:0.