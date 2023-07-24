«Спартак» нечемпионский: Стартовый тур обнажил проблемы «красно-белых»

«Спартак» начал сезон в Премьер-лиге с победы, но не показал чемпионского потенциала. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах матча против «Оренбурга».

«Помогите!» – девиз обороны «Спартака»

Товарищеский матч с «Нефтчи» должен был заставить Гильермо Абаскаля серьёзно задуматься об обороне и о том, как залатать дыры в ней. Клуб из Азербайджана не показал ничего выдающегося, но был выход один на один с Максименко, а также ещё несколько провалов после быстрых наскоков соперника. Кажется, что «Оренбург» на это обратил больше внимания, чем сам «Спартак».

В воскресенье оборона «красно-белых» вновь продемонстрировала, что провалы в обороне — это не исключение из правил. Уральцы несколько раз убегали в быстрые атаки с численным преимуществом. Пропущенный «Спартаком» гол после неудачного розыгрыша углового – это вообще что-то за гранью для команды, которая декларирует серьёзные цели.

Причём неправильно всё сваливать на линию защиты. Конечно, можно накинуться на Дуарте, которого Воробьёв довольно легко обыграл в эпизоде с первым голом. Однако проблема не персонально в нём. Забеги «Оренбурга» в быстрые атаки доказали отсутствие системы в построении обороны. Можно вновь говорить о необходимости приобретения опорного полузащитника, но всё же вряд ли один человек сможет исправить именно системную ошибку.

У «Спартака» перекос в атаку, и любая потеря может завершиться именно подобным провалом. Возможно, Абаскалю имеет смысл сделать «красно-белых» более сбалансированными. Если же этого не случится, то мем «помогите» про оборону «Спартака» вновь станет актуальным.

Ставка на Максименко удивляет

Появление в стартовом составе «Спартака» Александра Максименко не выглядело совсем уж неожиданным. В конце прошлого сезона Александр Селихов играл не слишком надёжно и совершил ряд результативных ошибок. По словам очевидцев, Максименко во время подготовки к сезону выглядел уверенно. Тем не менее матч с «Оренбургом» оставил ряд вопросов.

Нет, Максименко ничего не привёз. В обоих пропущенных голах вратарь «Спартака» не виноват, шансов спасти у него, пожалуй, не было. Тем не менее Максименко в целом не выглядел уверенно. Пару раз он неудачно сыграл на выходе, и в одном из эпизодов ему пришлось уже спасать команду. Передачи ногами тоже не отличались точностью.

Матч против «Оренбурга» не то чтобы заставил усомниться в выборе Максименко. Скорее он породил вопросы, в каком состоянии Селихов и Свинов, оставшиеся в запасе. В четверг в матче Кубка против «Краснодара» одного из них мы увидим на поле. В любом случае пока нет уверенности, что Максименко однозначно будет номером один в сезоне.

Чемпионский характер есть, исполнители в атаке тоже

И всё же нельзя не сказать про позитив. Чего не отнять у «Спартака», так это характера. Гильермо Абаскаль продолжает держать команду в таком моральном состоянии, что она не сдаётся, и это крайне важно. Как и в прошлом сезоне, «красно-белые» вновь продолжают биться до последних секунд. Умение «додавить», похоже, никуда не делось, и это очень важно, если «Спартак» хочет бороться за высокие места.

Если в обороне проблемы есть, то атака «Спартака» выглядит увереннее, чем весной. С точки зрения игры видно, что Абаскаль вновь использует Мозеса в центре поля, как делал год назад. Нигериец продолжает играть с желанием и во втором сезоне подряд забивает в первом же туре. Промес не захандрил и продолжает творить в атаке. Нидерландец в эпизоде с первым голом повёл себя крайне спокойно, не став спешить, а сделав выверенную передачу на того же Мозеса. Понравился своей активностью и дриблингом Бонгонда. Говорить про новичка рано, но пока он выглядит перспективным подписанием. Добавим к ним Соболева и Медину, которые вскоре будут доступны, и получим едва ли не сильнейшую по именам атаку Премьер-лиги.

Да и со взаимодействием у «Спартака» всё хорошо. Если за один матч в двух голевых атаках следуют передачи пяткой – это о многом говорит. Вот только на одной атаке далеко не уедешь. Оборону «Оренбурга» нельзя было назвать слаженной, так что её «раскидать» было несложно. Сможет ли «Спартак» забивать по три гола всем остальным – это вопрос. С обороной же «красно-белых», как говорилось выше, для побед, похоже, надо будет много голов.

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Роман Андреев