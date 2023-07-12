Гладилин: «Спартаку» нужен центральный защитник, это самая слабая позиция в клубе»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о том, какую позицию необходимо усилить «красно-белым» в летнее трансферное окно.

«Спартаку» нужен центральный защитник: например, Санчес из «Тоттенхэма». Сейчас центральная линия обороны — самая слабая позиция в клубе», — заявил Гладилин «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Давинсона Санчеса. В СМИ отмечалось, что столичный клуб уже согласовал условия контракта с колумбийцем. Однако в среду, 12 июля, агент футболиста сообщил, что продвижений в переговорах по Санчесу пока нет.

Добавим, что накануне главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о возможном приобретении одного или двух защитников этим летом.