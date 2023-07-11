Канчельскис отреагировал на переход Медины в «Спартак»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу нашумевшего трансфера Хесуса Медины из столичного ЦСКА – в «Спартак».

«В наше время такой бы переход был невозможен. Но сейчас всё упирается в деньги: сейчас другое время, понятия, ценности. Да и иностранцы к этому проще относятся», - рассказал Канчельскис «РИА Новости Спорт».

Напомним, новичок «Спартака» подписал с «красно-белыми» трёхлетний контракт. Парагваец за весь период выступлений в ЦСКА смог отличиться за свой клуб 12 голами и 10 ассистами в рамках 45 официальных матчей.

Пономарёв: Медина усилит «Спартак»