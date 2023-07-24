Воробьёв — о поражении от «Спартака»: «У нас было много атак, но и назад нужно всем отрабатывать вместе»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о поражении от «Спартака» (2:3) в матче первого тура РПЛ.

Напомним, что первый гол «Оренбурга» в прошедшей встрече забил именно Воробьёв. Футболист посетовал на то, что его команда не отрабатывала должным образом в обороне, из-за чего и потерпела неудачу.

«Игра не особо удачно сложилась, к сожалению, проиграли, но для первого матча неплохо начали — задали высокий темп, у нас было много атак и подходов. Но и назад нужно всем отрабатывать вместе», — цитирует Воробьёва Sport24.

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 30 июля против «Рубина». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.