Ари заявил, что мечтает стать президентом «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Ари признался, что хотел бы стать президентом московского клуба.

«Мечта и выбор у меня один — должность президента в «Спартаке». Очень интересно будет себя попробовать в роли Федуна», — приводит слова Ари Sport24.

При этом бразилец отметил, что готов поработать и в таких клубах, как «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит» и «Динамо».

Напомним, Ари выступал за «Спартак» в период с 2010 по 2013 год. Затем в карьере нападающего были «Краснодар» и «Локомотив». В составе «железнодорожников» бразильский футболист выиграл чемпионат России в 2018 году. В настоящий момент Ари защищает цвета клуба «Атлетико Сеаренсе».