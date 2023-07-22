Мостовой: «В нынешнем сезоне «Спартак» обязан финишировать в первой тройке»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступлений своей бывшей команды в сезоне-2022/23. Напомним, прошлую кампанию «красно-белые» закончили на третьем месте в турнирной таблице.

«В нынешнем сезоне москвичи обязаны оказаться среди призёров. Ведь они купили больше всех новых игроков в летнее межсезонье», – цитирует Мостового Vprognoze.

«Спартак» в летнее трансферное окно потратил на усиление 11 миллионов евро. В команды пришли два новых футболиста: Тео Бонгонда из «Кадиса» и Хесус Медина из московского ЦСКА.

В первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» завтра примет у себя дома «Оренбург».