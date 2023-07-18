Мостовой: Шалимов сильнее Тедеско и Абаскаля, как можно его сравнивать с этими?

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на критику экс-наставника «красно-белых» Доменико Тедеско со стороны российского специалиста Игоря Шалимова.

«Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш — посторонние люди, которые случайно попали в футбол. Шалимов, безусловно, сильнее Тедеско, Абаскаля и Боаша. Как можно вообще его сравнивать с этими?» — заявил Мостовой «РБ Спорту».

Напомним, на данный момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль, контакт которого рассчитан до лета 2025 года.

В первом туре чемпионата России «красно-белые» примут «Оренбург». Матч пройдет 23 июля в 17:30 по мск.