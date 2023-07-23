Тихонов: «Спартак» у себя дома, да ещё и на старте сезона, должен отыграть на ура»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Оренбург».

По мнению Тихонова, в предстоящей встрече будет забито много голов, так как обе команды предпочитают играть в открытый футбол.

«Оренбуржцы освежились с приходом Ярошика, подписали Гогличидзе, Сидорова, Гюрлюка и Муро. Наверняка забьют хотя бы один гол, но и сами на выезде пропустят много. «Спартак» у себя дома, да ещё и на старте сезона, должен отыграть на ура», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 23 июля. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.