Рианчо назвал причину перехода Бонгонда в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переходе в московский клуб нападающего Тео Бонгонда, который минувший сезон провёл в испанском «Кадисе».

Специалист не смог сказать, сумеет ли 27-летний футболист составить конкуренцию лидеру «красно-белых» Квинси Промесу, отметив лишь, что «Спартак» ничем не уступает бывшей команде Бонгонда.

«Я плохо знаю Бонгонда. Если говорить о причинах его перехода, то «Спартак» не слабее «Кадиса». У этого испанского клуба нет таких финансовых возможностей, как у «красно-белых», — приводит слова Рианчо Metaratings.

В минувшем сезоне Бонгонда провёл за «Кадис» 32 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.