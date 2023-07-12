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Рианчо назвал причину перехода Бонгонда в «Спартак»

12 Июля 2023 • 23:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переходе в московский клуб нападающего Тео Бонгонда, который минувший сезон провёл в испанском «Кадисе».

Специалист не смог сказать, сумеет ли 27-летний футболист составить конкуренцию лидеру «красно-белых» Квинси Промесу, отметив лишь, что «Спартак» ничем не уступает бывшей команде Бонгонда.

«Я плохо знаю Бонгонда. Если говорить о причинах его перехода, то «Спартак» не слабее «Кадиса». У этого испанского клуба нет таких финансовых возможностей, как у «красно-белых», — приводит слова Рианчо Metaratings.

В минувшем сезоне Бонгонда провёл за «Кадис» 32 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кадис Тео Бонгонда Рауль Рианчо
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