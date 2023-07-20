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Газзаев оценил перспективы Ярошика в «Оренбурге»

20 Июля 2023 • 17:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Бывший наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга».

«Возглавил, ещё не начал работать — и уже столько интервью дал... Странно это. Считаю, ему нужно с головой окунуться в работу. Меньше говорить, а больше делать. Думаю, что «Оренбургу» будет очень тяжело в новом сезоне», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». Газзаев также отметил, что не понял назначения Ярошика, который не имеет большого тренерского опыта. По словам эксперта, ему будет интересно посмотреть за работой чешского специалиста.

Напомним, что Иржи Ярошик сменил на посту тренера «Оренбурга» Марцела Личку, который стал тренером столичного «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Иржи Ярошик Оренбург
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