Агент левого защитника «Сассуоло» Рожерио Родриго Пратес в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердил интерес к своему клиенту со стороны столичного «Спартака».

«Интерес от «Спартака»? Да, он есть. Делал ли «Спартак предложение»? Давайте подождём, сейчас я не могу об этом говорить», - рассказал нашему корреспонденту представитель футболиста.

25-летний Рожерио является игроком «Сассуоло» с 2019 года. В текущем сезоне бразилец сыграл в 37 официальных матчах в рамках Серии А и Кубка Италии, отметившись тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает футболиста в 5.5 млн евро.