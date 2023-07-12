Гойкович: «Решение Писарского уйти из «Оренбурга» выглядит не самым правильным»

Игрок обороны «Оренбурга» Ренато Гойкович оценил переход своего бывшего одноклубника Владимира Писарского в самарские «Крылья Советов». Он, напомним, случился минувшей зимой.

«Уверен был, что он перейдёт либо в «Зенит», либо в одну из четырёх московских команд. Может, Самара дала лучшую зарплату. Но выглядит сейчас так, будто переход оказался не очень правильным решением», - цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам первой части минувшего сезона РПЛ Писарский забил 14 голов, в весенней части сезона уже будучи игроком «Крыльев» - всего три.