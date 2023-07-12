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Белоус назвал Промеса самым преданным легионером в РПЛ

12 Июля 2023 • 17:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Известный функционер Юрий Белоус высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Какой бы ни был Промес, после Европы он вернулся именно в «Спартак». Нидерландец там стал своим. Он самый преданный легионер в РПЛ», — заявил Белоус Legalbet.

Напомним, впервые Промес приехал в «Спартак» в далеком 2014 году и выступал за столичный клуб до 2018 года. Однако после командировок в «Севилью» (2018-2019) и «Аякс» (2019-2021) вингер снова прибыл в расположение «красно-белых».  

Действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до следующего лета. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Белоус Квинси Промес
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