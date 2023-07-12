Белоус назвал Промеса самым преданным легионером в РПЛ

Известный функционер Юрий Белоус высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Какой бы ни был Промес, после Европы он вернулся именно в «Спартак». Нидерландец там стал своим. Он самый преданный легионер в РПЛ», — заявил Белоус Legalbet.

Напомним, впервые Промес приехал в «Спартак» в далеком 2014 году и выступал за столичный клуб до 2018 года. Однако после командировок в «Севилью» (2018-2019) и «Аякс» (2019-2021) вингер снова прибыл в расположение «красно-белых».

Действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до следующего лета. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.