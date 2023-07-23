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Ярошик: «Чуть повезло «Спартаку» в концовке первого тайма и во втором»

23 Июля 2023 • 19:43 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Оренбург
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:3).

- Конечно, мы проигрывали, потом вели 2:1 и в конце концов проиграли. Я думаю, что этот матч мы не должны были проиграть, потому что команда хорошо играла, но  и «Спартак» играл хорошо. Так что был ровный матч, я бы сказал. Может быть, чуть повезло «Спартаку» в концовке первого тайма и во втором. Надо его поздравить тоже. Тяжело сейчас подобрать слова, потому что мы тоже хорошо играли.

- Был соблазн при счете 2:1, когда вы шли вперед, немного «засушить» игру, чуть перестроиться, или решили, что не стоит таким заниматься?

- Было тяжело, нам не повезло, когда мы получили второй мяч. Если бы защитник не коснулся, вратарь спокойно ловил этот мяч. Конечно, это «Спартаку» помогло, что он сравнял, и еще оставалось время. В «Спартаке» также есть хорошие,  классные игроки, так что нелегко против них играть. Просто так случилось, это футбол. Я думаю, этот матч должен был понравиться. Пять голов, к сожалению, мы не набрали ни одного очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Иржи Ярошик Оренбург
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