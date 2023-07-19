Защитник «Сассуоло» Рожерио да Силва не перейдёт в «Спартак»

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, трансфер 25-летнего бразильца в стан «красно-белых» сорвался. Источник утверждает, что итальянский клуб принял окончательное решение не продавать игрока в летнее трансферное окно. Отметим, что ранее уже сообщалось о нежелании «Сассуоло» отпускать Рожерио.

Трудовой договор защитника с «черно-зелеными» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Рожерио в 5,5 млн евро.

23 июля «Спартак» проведет первый официальный матч в новом сезоне РПЛ. Соперником команды Гильермо Абаскаля станет «Оренбург».