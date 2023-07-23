Медина: У меня нет травмы

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос о своём состоянии. Новичок «красно-белых» не попал в заявку команды на матч первого тура чемпионата России с «Оренбургом».

«Я не сыграю из-за травмы? Нет, чувствую себя хорошо», — сказал Медина журналистам перед игрой с «Оренбургом».

Матч «Спартак» - «Оренбург» состоится сегодня, 23 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее «красно-белые» объявили стартовый состав на первый официальный матч нового сезона Российской премьер-лиги.