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Деменко: «Понравилось желание «Спартака» вырвать победу» эксклюзив

24 Июля 2023 • 15:04 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Оренбург
окончен

Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями о старте «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

- Победа «Спартака» над «Оренбургом» закономерна для вас?

- «Оренбург» тоже заслуживал очков. Игра была ничейная, хотя до матча многие эксперты говорили, что «Спартак» должен быть пройти этого соперника безболезненно. Но первые туры всегда получаются очень тяжелыми для всех команд. У «Спартака» мне понравился второй тайм. Мы увидели желание футболистов вырвать победу. И удача москвичам сопутствовала – они выиграли на характере. А победа всегда придает команде импульс на дальнейший успех.

- Что не понравилось в игре «Спартака»?

- Слаженность в некоторых действиях. Особенно в первом тайме. Имею в виду защитную линию вместе с полузащитой. «Оренбург» играл очень легко, что было неожиданно. Может быть, хозяева думали, что «Оренбург» будет защищаться, а гости открылись. И у «Спартака» возникла проблема.

- Проблемы в обороне у команды никуда не ушли? Как их решать?

- Это болезнь «Спартака», потому что команда играет в атакующий футбол. А это значит, что у соперников всегда есть моменты. С одной стороны «красно-белых» всегда можно хвалить за атакующие действия, к которым, кстати, часто подключаются и защитники. Но из-за этого в обороне не хватает слаженности. Хотя при счете 1:2 москвичи в обороне стали играть лучше и на подключениях действовали правильно. Но все равно видно, что команде надо еще налаживать взаимосвязь. С этим пока проблемы.

- Гол Воробьёва опять поднял вопрос о том, зачем «Спартак» приобретал Дуарте?

- Я бы не стал относиться к этому защитнику так критично. Это первая игра чемпионата, волнение. Нужно пройти хотя быть пять-шесть матчей, играть постоянно, чтобы почувствовать уверенность.

- Но мы и раньше видели у Дуарте ошибки и снова их видим. Может быть, просто уровень у футболиста такой?

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- Не знаю. Мы привыкли, что в «Спартак» берут футболистов, уровень у которых довольно высокий. Ведь у клуба есть определенные финансовые возможности, и можно находить игроков хорошего уровня. Но почему Абаскаль не перекрывает такие трансферы? Он же может изначально сказать, что игрок такого уровня его не устраивает.

- Новичок «Спартак» Бонгонда впечатлил своим дриблингом, резкостью, обостряющими передачами?

- Интересный легионер. Получается, что все южноафриканские футболисты, и не только «Спартака», достаточно неплохие. Они мобильные, работоспособные.

- Что с нападением? Столько моментов, но реализация подводит.

- Не скажу, что это системная проблема, просто всё забить невозможно. Бывают моменты, когда не знаешь, как мяч вообще залетел в ворота. Но бывает, что стопроцентные моменты не реализуются. Тут везение играет большую роль.

- На острие вчера вышел Мелёшин. К нему есть вопросы?

- Мне он нравится. У него спартаковский дух, он же в дубле играл. Думаю, что если ему будут доверять, он вырастет в интересного футболиста. Задатки у него есть. Он обладает скоростью, что важно для форварда. В прошлом сезоне он принес много пользы команде. С такими игроками обязательно надо работать и оставлять их в команде. Это ведь свой воспитанник.

- Максименко теперь будет основным вратарем?

- Это вопрос времени. Если команда будет побеждать, то смены голкипера не случится. А если Александр начнет допускать результативные ошибки, тогда другой вопрос. Потому что в команде равные вратари.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Оренбург
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