Медина и Бонгонда выбрали игровые номера в «Спартаке»

В ближайшее время «Спартак» должен объявить о подписании Хесуса Медины и Тео Бонгонда.

По информации Metaratings, перешедший из ЦСКА в «Спартак» Медина выбрал себе 19-й игровой номер, а экс-футболист «Кадиса» Бонгонда будет выступать за «красно-белых» под 77-м номером.

Ранее сообщалось, что оба новичка столичного клуба прибыли на «Открытие Арену» для фотосессии перед презентацией.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля примут на своем поле «Оренбург». Встреча состоится 23 июля. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.