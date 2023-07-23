Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча со «Спартаком».

- Очень обидное поражение получилось для вашей команды. Расстроены?

- Хорошая игра получилась, но это футбол. Все может перевернуться в любой момент. Нам есть над чем работать. Будем исправлять свои ошибки.

- Показалось, ваша команда немного испугалась, когда повела в счете и стала удерживать победу. Почему не продолжили играть как раньше? Играли-то со «Спартаком» на равных.

- Это со стороны так показалось, что мы стали удерживать счет. Мы на поле видели все по-другому, а точнее не задумывались над этим и также хотели играть в футбол.

- Как в команде восприняли уход Лички в «Динамо»? Все-таки с ним у «Оренбурга» были очень хорошие результаты.

- Мы за него порадовались. Он пошел в клуб с историей. Это для него новый путь. Все пожелали ему удачи.

- Как восприняли в команде приход Иржи Ярошика?

- Мы хорошо его приняли. В футболе так бывает, что меняется тренер. Это нормально. Теперь нам надо работать, воспринимать новую информацию.

- Что Ярошик сейчас меняет в команде? Какой футбол ставит?

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- В целом он вносит в игру какие-то свои аспекты. Мы стараемся выполнять это на поле.

- У вас на предсезонных сборах были одни ничьи в контрольных матчах. Сегодня тоже почти получилась ничья. Как так выходит?

- Мы специально на ничьи не нацеливаемся. Такое бывает. Это случайно получается. Никакой цели играть вничью у нас нет.

- В команде шутят по этому поводу?

- Да-да. На сборах были шутки. Но сейчас начался сезон, и мы не оглядываемся назад.

- Как вы подошли к старту чемпионата? Готовы на сто процентов?

- Все ребята уже почти в оптимальных кондициях. Еще игра-две, и мы будем в максимальной игровой форме.

- «Оренбург» в этом сезоне будет бороться за восьмерку. Насколько такая задача по силам?

- Если брать прошлый сезон, то да. Это вполне реально.

Елена Григорьевская