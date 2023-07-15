«Спартак» хочет купить экс-игрока «Ювентуса»

Фланговый защитник Рожерио, который выступает в чемпионате Италии за «Сассуоло», может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги.

Согласно данным Metaratings.ru, заполучить 25-летнего бразильского футболиста в свои ряды хочет московский «Спартак». Стороны вступили в переговоры и обсуждают сумму потенциальной сделки. Трансфер может обойтись «красно-белым» в восемь миллионов евро.

Рожерио перешел в «Сассуоло» из туринского «Ювентуса» в 2019 году. Его контракт рассчитан еще на один сезон.

В минувшем розыгрыше Серии А бразилец провел 36 поединков и сделал три результативные передачи.