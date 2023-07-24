Стукалов: «Оренбург» играл со «Спартаком» на старом багаже

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Борис Стукалов высказался об игре уральского клуба в матче первого тура Российской премьер-лиги против «Спартака» (2:3).

Эксперт отметил, что команда играет на старом багаже, однако выводы делать рано, нужно подождать хотя бы десять туров.

Стукалов дал понять, что «Оренбургу» не хватило концентрации и хладнокровия.

«В команде ведь есть игроки, которые прекрасно умеют мяч контролировать. Притом оренбуржцы действовали самоотверженно и вполне могли не проиграть», - добавил он в разговоре с Bobsoccer.ru.

Напомним, что это был первый официальный матч «Оренбурга» под руководством Иржи Ярошика.