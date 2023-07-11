Заварзин — о переходе Медины в «Спартак»: «К сожалению, моральная сторона остаётся на втором плане»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины в стан «красно-белых» из ЦСКА.

Эксперт объяснил выбор Медины желанием заработать как можно больше денег. По мнению Заварзина, моральная сторона вопроса в данном случае находится для 26-летнего футболиста на втором плане.

«Футбольный век довольно короткий, поэтому на сегодняшний день туда, где удобнее и лучше платят, туда и переходят. Болельщики устроили ему обструкцию. А толку-то от этого? Поиграет он ещё года три в России, а дальше уедет, и забудется это», — цитирует Заварзина Rusfootball.info.

Также экс-генеральный директор «Спартака» выразил мнение, что Медина хорошо себя проявит в московском клубе и, возможно, в будущем сможет уехать в Европу.

В минувшем сезоне Медина провёл за ЦСКА 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. По сведениям портала Transfermarkt, «Спартак» заплатил за игрока сборной Парагвая 6 миллионов евро.