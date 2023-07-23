«Спартак» и «Оренбург» провели первую половину матча стартового тура Премьер-лиги. Перед уходом на перерыв «красно-белые» разыграли затяжную комбинацию в одно-два касания, в концовке атаки Антон Зиньковский пяткой вернул мяч Квинси Промесу, который заметил неприкрытого партнера, и Виктор Мозес от левого угла вратарской очень легко отправил мяч в сетку ворот гостей.

Вся атака «Спартака» с завершающим ударом представлена в видеоформате. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.