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Озобич: «Спартак» показал интересный футбол, он лучше готов к сезону, чем мы» эксклюзив

19 Июля 2023 • 15:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Бывший футболист «Спартака», полузащитник «Нефтчи» Филип Озобич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о пирошоу на трибунах в товарищеском матче со «Спартаком», подготовке к еврокубкам и разговоре с Артёмом Ребровым.

- Как вам игра со «Спартаком»?

- Все просто супер. Понравился стадион и атмосфера на трибунах.

- Фанаты устроили на трибунах пирошоу. На ваших матчах такое бывает?

- Конечно. Правда, в основном на еврокубках. А вот в чемпионате практически нет. И в Хорватии, кстати, на играх болельщики тоже иногда жгут фаеры.

- У вас скоро как раз стартует евросезон. Насколько ваша команда к нему готова?

- Мы еще не готовы на сто процентов. У нас недавно пришел новый тренер. Он с нами всего четыре-пять дней и нужно еще много работать. По встрече со «Спартаком» было видно, что он лучше готов к сезону, чем мы.

- Значит, «Спартак» вам понравился по игре?

- Да-да. Хорошая команда. Футбол интересный показывает.

- Следите за «Спартаком»? Все-таки ваша бывшая команда.

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- Да иногда смотрю какие-то матчи, но не часто. У нас ведь свои игры и нет много времени, чтобы смотреть футбол по телевизору.

- Кто из игроков «Спартака» вам нравится?

- Конечно, Промес, Мойзес. Также выделю Романа Зобнина. Видно, это очень хорошие, качественные футболисты. Лично знаю Артёма Реброва, который работает в команде, и Никиту Баженова, который также занимает должность функционера в клубе. Удалось даже перекинуться с Ребровым парой фраз. Он спросил, как у меня дела. Все-таки мы давно не виделись.

- «Спартак» в этом году сможет побороться с «Зенитом» за золотые медали?

- Конечно, сможет. Понятно, что конкуренция высокая, но видно, что это очень качественная команда с хорошим подбором игроков.

- Вы сказали, что у вас новый тренер, что он меняет в команде?

- Он хочет поставить свою игру. Но нам сейчас самое главное – это подготовиться в физическом плане. Набрать кондиции, чтобы играть еще лучше, потому что сейчас мы выглядим не очень хорошо. Это и меня касается. Я залечиваю травму, из-за которой не играл, и поэтому еще нужно время, чтобы хорошо подготовиться. Примерно месяц.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Филип Озобич
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