Ловчев: «Для претендента на титул «Спартак» пропускает очень много»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «красно-белых» в обороне.

По мнению ветерана, для команды, претендующей на титул, «Спартак» пропускает слишком много голов, около 40 в 30 матчах. Ловчев считает, что «красно-белым» необходимо укреплять оборону, иначе москвичи не смогут добиться прогресса.

«Спартак» допускает много ошибок — бывают случаи совершенно безобразные, как тот, когда Дуарте перестал бежать за своим. Неуверенность обороны приводит к ошибкам вратарей. Чтобы претендовать на титул, нельзя пропускать больше 25 голов», — написал Ловчев в телеграм-канале.

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице. Свой первый матч в предстоящем сезоне «красно-белые» проведут 23 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.