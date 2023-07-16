Заварзин оценил предстоящий трансфер Эраковича в «Спартак»

Бывший сотрудник «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о вероятном трансфере защитника Страхиньи Эраковича из «Црвены Звезды» в стан «красно-белых».

«Все решает тренер. Эраковичу 22 года, он перспективный. Почему бы не пригласить? Если недорого, то вполне нормальный выбор», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Эракович принял предложение от «Спартака», клубы уже договорились между собой о переходе игрока. Сумма трансфера составит семь миллионов евро. По данным СМИ, сербский защитник может прибыть в Москву в середине новой недели.

23 июля «Спартак» проведет первый официальный матч в чемпионате России – 2023/24. Команда Гильермо Абаскаля примет на своем поле «Оренбург».