Баженов — о матче с «Нефтчи»: «В «Спартак» пришли новые игроки - интересно на них посмотреть»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между «красно-белыми» и «Нефтчи».

«Будем смотреть на форму команды. Понятно, что сезон близок, и ребята должны подойти к нему в плюс-минус оптимальной форме. Пришли новые игроки - интересно на них посмотреть», — приводит слова Баженова Rusfootball.

Товарищеский матч против азербайджанского «Нефтчи» станет для «Спартака» последней проверкой перед стартом нового сезона чемпионата России. Поединок пройдет сегодня, 18 июля. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Первый официальный матч команда Гильермо Абаскаля сыграет уже 23 июля. Соперником станет «Оренбург».