​Абаскаль: «Изучили, как «Оренбург» действует при новом тренере»

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал несколько слов перед домашним матчем первого тура Премьер-лиги против «Оренбурга». Испанцу напомнили, что весной команда проиграла оренбуржцам со счётом 0:2 на выезде.

«Думаю, нас ждёт совсем другая игра. Мы изучили, как команда действует при новом тренере. Это строгий футбол с упором на быстрые контратаки. Посмотрим, как всё сложится на этот раз», - сказал Абаскаль, чьи слова приведены на официальном сайте «Спартака».

Абаскаль отметил, что «Оренбургу» будет проще, ведь на команду не оказывается давление из-за ожиданий.

Напомним, что на тренерском мостике «Оренбурга» Иржи Ярошик сменил Марцела Личку.

Матч «Спартак» - «Оренбург» пройдёт в воскресенье, 23 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.