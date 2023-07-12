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В «Спартаке» рассказали, ведут ли переговоры по новому контракту с Джикией

12 Июля 2023 • 16:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном продлении трудового договора с капитаном команды Георгием Джикией.

«Мы на Георгия очень рассчитываем. Он наш капитан, лидер обороны. Как только мы проведем переговоры, сразу вам расскажем», — передает слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний футболист защищает цвета «красно-белых» с 2017 года. Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до конца мая следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джикии в 7,5 млн евро.

Первый официальный матч нового сезона команда Гильермо Абаскаля проведет 23 июля. Соперником станет «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Олег Малышев
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