Шишкин прокомментировал проблемы «Спартака» в первом матче сезона РПЛ

В стартовом туре РПЛ «Спартак» порадовал своих болельщиков победой со счетом 3:2 над «Оренбургом». Однако, бывший защитник красно-белых Роман Шишкин подчеркнул, что многое осталось неизменным с прошлого сезона, и команда столкнулась с оборонительными проблемами.

Шишкин выразил свое мнение о матче, отметив, что «Спартак» продолжает доминировать в атаке и выглядит физически готовым. Команда создавала много моментов и могла забить еще несколько голов в первом тайме. Однако, он обратил внимание на проблемы в обороне, которые повторяются, и это вызывает трудности.

«Над ошибками в обороне работать надо», – сказал Шишкин «РБ Спорт».