Известна сумма первого предложения московского «Спартака» по защитнику английского «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу.

По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», колумбийский футболист может присоединиться к «красно-белым» за 17 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что «Спартак» достиг устной договорённости с 27-летним колумбийцем по условиям личного контракта, а агент игрока Фернандо Вильярреал подтвердил наличие предложения по Санчесу от клуба РПЛ.

В прошлом сезоне Давинсон провёл 24 матча в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 15 миллионов евро.