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Кечинов: «Оренбург» ещё попортит кровь нашим лучшим командам» эксклюзив

23 Июля 2023 • 22:17 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Оренбург
окончен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Оренбургом» (3:2) в матче первого тура РПЛ.

- Победа «Спартака» закономерна, учитывая ход матча и множество упущенных моментов?

- Все повторяется, как в прошлом сезоне. При хорошей игре в атаке в защите опять бардак. Снова «Спартак» легко пропускает атаки и контратаки соперника, после чего тот легко забивает два мяча. Это непозволительно команде, которая претендует на борьбу за чемпионство.

- Но сегодня не играл Джикия. Понятно, что без него будут проблемы.

- В прошлом сезоне и с Джикией были такие же проблемы. Я пока не вижу улучшения игры в обороне. Нужны обязательно приобретения, особенно на позицию центрального защитника. Дуарте не тянет на роль основного центрального защитника. Мы видим это которую игру. И сегодня из его зоны был забит первый мяч. Поэтому здесь нужно усиление. А если брать игру в нападении, она была хорошая. Ребята много контролировали мяч, создавали голевые моменты, забили три гола. Но и пропустили опять два, как было в прошлом сезоне в большинстве встреч.

- Не ошибся Абаскаль с выбором вратаря?

- Мы же не видим тренировки команды, как он. Тем более, Абаскаль советуется с тренером по вратарям, который ему говорит, кого поставить именно на этот матч.

- Украшением встречи стал гол Мозеса с передачи Промеса. Как оцените этот момент?

- Великолепная комбинация. Я получил от нее эстетическое удовольствие. И замечательный пас пяткой Зиньковского, и пас Промеса, когда он поднял голову, посмотрел и отдал мяч Мозесу, который забивал практически в пустые ворота.

- А как вам «Оренбург» Иржи Ярошика?

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- Ушел Личка, но команда все равно не изменяет своим принципам, старается. Даже несмотря на то, что это была первая игра на выезде со «Спартаком». Да, «красно-белые» в первом тайме оставили гостей без мяча на долгое время, но все равно они потом пришли в себя, начали атаковать, огрызаться. Команда очень интересная, и в этом сезоне она еще попортит кровь нашим лучшим клубам.

- Дисквалифицированного Соболева сегодня не хватало в атаке?

- Это ключевой футболист, игрок стартового состава. Он много забивает и отдает. Конечно, его не хватает. Но я очень рад, что Абаскаль доверяет нашему российскому парню – Мелёшину. В запасе остался Бальде. Это говорит о том, что Павел на данный момент выигрывает у него конкуренцию. Если ему будут доверять, то я уверен, что Мелёшин начнет эти авансы оправдывать. Парень очень толковый и талантливый. У него большущее желание, что самое главное.

- Сегодня не было в заявке Медины. В клубе сказали, что у него травма, а он сам заявил, что готов играть.

- Мы может только что-то предполагать, не зная всего наверняка. Но у меня даже нет никаких вариантов, что с ним.

Елена Григорьевская

 

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