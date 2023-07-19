«Зенит» или «Спартак»: Рианчо назвал самый популярный клуб в России

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, какой клуб в России является самым популярным.

«Кто популярнее: «Зенит» или «Спартак»? Думаю, «Спартак. На матчах с участием «Спартака» в других городах всегда собирались полные стадионы. У «красно-белых» много болельщиков по всей России», — заявил Рианчо «РБ Спорту».

При этом испанский специалист отметил, что по уровню «Зенит» обходит «Спартак» на протяжении последних нескольких лет.

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл последние пять розыгрышей чемпионата России.

В первом туре нового сезона РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с «Пари НН», а «Спартак» — с «Оренбургом».