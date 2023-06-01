Леонид Слуцкий может стать главным тренером футбольного клуба «Сочи», об этом сообщает журналист Виктор Ладненко в своём телеграм-канале.

По данным источника, у специалиста есть предложение на руках.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что в услугах Слуцкого заинтересовано московское «Динамо».

Последним местом работы 52-летнего тренера был казанский «Рубин», с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года.

Ранее Слуцкий возглавлял футбольный клуб «Москва», самарские «Крылья Советов», английский «Халл», нидерландский «Витесс», а также возглавлял национальную сборную России в период с 2015 по 2016 год.