Агапов отреагировал на интерес «Рубина»

Защитник столичного ЦСКА Илья Агапов отреагировал на слухи об интересе казанского «Рубина» к услугам футболиста.

«Информация об интересе «Рубина»? Если честно, я ничего про это не знаю. Переговоров с «Рубином» у меня нет, ко мне оттуда никто не обращался. Не знаю, обращался ли кто-то в клуб», — заявил футболист в интервью изданию «РБ Спорт». Также Агапов отметил, что намерен продолжить профессиональную карьеру в московском клубе.

Напомним, что 22-летний защитник является воспитанником казанского клуба, вернувшегося в Премьер-лигу по итогам прошедшего сезона. В составе ЦСКА Агапов провёл три матча в весенней части сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в один миллион евро.