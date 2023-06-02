Гладилин выделил фаворита в матче ЦСКА с «Ростовом»

Российский тренер Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура чемпионата России ЦСКА – «Ростов».

«Думаю, что для «Ростова» и для Карпина четвертое место — уже успех. Это будет непредсказуемый матч. По потенциалу ЦСКА посильнее, но у них сидит в головах Кубок России. Шансы равны, но все же у «армейцев» есть небольшое преимущество», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

После 29 туров «Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, однако еще имеет шансы завоевать серебряные медали. Встреча заключительного тура между ЦСКА и «Ростовом» состоится 3 июня, начало — в 17:00 по мск. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.