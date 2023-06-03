Дарья Карпина подвела итоги сезона для «Ростова»

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, Дарья Карпина, подвела итоги сезона для команды с берегов Дона.

Девушка считает четвертое место великолепным результатом, ведь было много трудностей, связанных с логистикой и кадровыми нюансами.

«Испытываем радость, это очень достойно, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда к стыкам приближались, плюс, в принципе, особенно не было трансферов», - приводит слова Карпиной «РБ Спорт».

Напомним, что перед началом сезона Валерий Карпин отмечал, что основная задача для «Ростова» состоит в том, чтобы не вылететь в Первую лигу.