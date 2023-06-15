Саенко: «Я не девочка, чтобы обижаться на Карпина, но выводы сделал»

Бывший нападающий «Спартака» Иван Саенко высказался о своих отношениях с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, под руководством которого он выступал за московский клуб.

По словам футболиста, раньше их с Карпиным связывали близкие дружеские отношения, однако затем произошла ссора, после которой их общение прекратилось.

«С момента моего ухода из «Спартака» мы с Карпиным не общались. У нас нет общих интересов или общих друзей. Осталась ли на него обида? Я уже не в том возрасте и не девочка, чтобы на кого-то обижаться. Но выводы сделал», — цитирует Саенко Sport24.

Напомним, Саенко защищал цвета «Спартака» с 2008 по 2010 год. В общей сложности за «красно-белых» нападающий провёл 39 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.