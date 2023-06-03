Чалов хочет возвращения Фернандеса в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов хотел бы, чтобы в команду вернулся защитник Марио Фернандес.

«Я очень хотел бы, чтобы Марио вернулся в ЦСКА. Мы всегда его ждём. Марио - футболист высочайшего класса», - сказал Чалов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Чалов также отметил, что Фернандес важен для ЦСКА не только как футболист, но и как человек в раздевалке.

Как известно, в прошлом году Марио Фернандес поставил карьеру на паузу. Чуть позже футболист возобновил выступления в Бразилии. При этом у 32-летнего Фернандеса есть действующий контракт с ЦСКА.

Перед последним туром ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.