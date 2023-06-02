Хаджи: ЦСКА посильнее «Ростова»

Бывший функционер «Спартака» Александр Хаджи поделился комментарием перед матчем 30-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов».

«Ростовчане, если хотят быть в призах, должны обыгрывать «армейцев». ЦСКА, правда, посильнее. Если «Спартак» хочет взять серебро, надо побеждать «Крылья», а также болеть за то, чтобы «Ростов» не проиграл ЦСКА», — цитирует Хаджи Rusfootball.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, набрав 55 очков. «Спартак» располагается на третьей позиции, имея в своем активе 54 очка. «Ростов» — четвертый, в копилке команды 53 балла.